LA CRISI È scontro diplomatico tra Israele e Turchia, mentre è salito

LA CRISIÈ scontro diplomatico tra Israele e Turchia, mentre è salito a oltre 60 palestinesi uccisi il bilancio delle proteste scoppiate lunedì nella Striscia di Gaza, in occasione dell'apertura dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Ieri, nel giorno in cui i palestinesi celebrano la Nakba, la catastrofe per indicare la fuga dai propri territori, le proteste maggiori sono state in Cisgiordania, con oltre 1.300 persone scese in strada e dove l'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha indetto lo sciopero generale e 3 giorni di lutto, a Gaza invece...