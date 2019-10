CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISIÈ crisi diplomatica e confronto a tutto campo tra la Turchia di Erdogan da un lato, impegnata nell'offensiva fonte di pace per creare una zona di sicurezza anti-curda nelle regioni nord-orientali della Siria, e l'Europa e in particolare la Francia, ma anche l'Italia di Giuseppe Conte, che incalzano denunciando il rischio di emergenza umanitaria. Erdogan punta l'indice sull'Unione europea e brandisce l'arma della pressione migratoria dei rifugiati siriani in Turchia: «Se l'Unione europea insiste a ostacolare la nostra operazione...