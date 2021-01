La crisi di governo italiana viene seguita con attenzione dai giornali britannici: tutti, dal Daily Telegraph a Politico, hanno pubblicato una cronaca di queste giornate. Per The Times, il premier Conte fatica a rimettere insieme la coalizione di governo dopo l'attacco di Matteo Renzi, «ex premier noto per la sua spietatezza politica», dalla gestione della pandemia da parte del governo al piano di rilancio dell'economia. Secondo The Guardian, Conte «combatte per la sopravvivenza politica» messa a repentaglio dalla mossa del leader di Iv. Sul Financial Times, il 14 gennaio scorso Tony Barber, commentatore di affari europei, ha sottolineato come «Renzi abbia immesso incertezza nelle prospettive politiche proprio quando l'Italia ha un disperato bisogno di una leadership stabile», anche se gode della protezione europea grazie al Recovery Fund, «una di quelle occasioni che si presentano una volta per generazione, con una somma che i precedenti governi italiani potevano solo sognare». Per Barber, Renzi ha «ragione nell'individuare difetti nel piano del governo», ma il suo obiettivo sembra essere più «rendersi parte indispensabile dello scenario politico», mentre l'unico scopo per tutti dovrebbe «essere fare l'uso migliore possibile dei fondi Ue», perché «se non ci riusciranno la frustrazione nei confronti dell'Italia non farà che crescere nel resto d'Europa».

