La crisi dell'acciaio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA La notizia arriva come una bomba a inizio pomeriggio: ArcelorMittal ha inviato una lettera ai commissari straordinari per comunicare il recesso dall'accordo. Se ne va. Lascia Taranto e anche gli altri stabilimenti in Italia. Fra trenta giorni tutto passerà nella mani dei tre commissari straordinari, ancora in carica per l'attuazione del piano di risanamento ambientale di loro competenza. «Recesso dal contratto o risoluzione dello stesso per l'affitto e il successivo acquisto condizionato dei rami d'azienda di Ilva spa e di...