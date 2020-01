La crisi con Teheran

LA GIORNATA

NEW YORK La vendetta di Teheran contro gli Usa potrebbe arrivare dal cielo, con l'utilizzo di droni e missili ad alta precisione. Il sospetto insinuato dall'Intelligence statunitense tiene in allerta le truppe dislocate in tutto il Medio Oriente a partire da lunedì sera, quando radar e satelliti hanno registrato un insolito movimento di materiale bellico all'interno dell'Iran. Si potrebbe trattare di una misura cautelativa da parte dell'esercito iraniano, preoccupato di sottrarre bersagli che il nemico potrebbe colpire.

STRATEGIA

Ma è anche probabile che gli iraniani vogliano affidarsi ad una nuova generazione di missili e di vettori aerei privi di pilota che hanno sviluppato nell'ultimo decennio che nelle rare occasioni di utilizzo finora si sono rivelate estremamente precise. L'utilizzo dei droni sarebbe una risposta occhio per occhio all'uccisione del generale Soleimani a Baghdad, e avrebbe allo stesso tempo il vantaggio dell'anonimato e della scarsa tracciabilità verso la fonte che l'ha lanciato.

Una simile abilità è stata messa in mostra il 14 di settembre scorso con l'attacco agli impianti Aramco ad Abqaiq e a Khurais, non troppo lontano da Riad. In quella occasione diciannove missili sono stati lanciati a partire da droni che erano arrivati nella zona eludendo sia il massiccio sistema difensivo saudita che il rilevamento delle postazioni statunitensi in Qatar e in Bahrein. Diciassette di quelle testate hanno colpito con precisione e hanno aperto falle in quattordici cisterne petrolifere, e tre sezioni del processo di lavorazione del greggio sono state danneggiate. I ribelli Houti in Yemen hanno reclamato la paternità della missione, mentre sia i sauditi che gli Usa hanno puntato il dito verso Tehran. Ma a distanza di quattro mesi né gli uni né gli altri sono riusciti a indicare in modo conclusivo l'ubicazione del lancio e la matrice dell'attacco.

ARMAMENTI

L'ordine di lavorare alla realizzazione di una nuova generazione di armi aeree è stato dato dallo stesso leader iraniano Ali Khamanei una decina di anni fa, per rimpiazzare gli obsoleti adattamenti degli Scud di era sovietica con i quali l'Iran aveva combattuto contro l'Iraq negli anni '80. Da allora sono stati generati i Fateh 100 di breve gettata, i Qiam 500 di media, e anche un gioiello capace di colpire da 200 km di distanza, e di effettuare correzioni di rotta durante il volo. Gli iraniani hanno distribuito come d'abitudine queste armi tra i loro alleati, in un arco che va dal Libano allo Yemen.

L'azione di rappresaglia potrebbe partire da uno qualsiasi dei punti dell'arco, per abbattersi su obbiettivi militari Usa in Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Emirati arabi o Giordania. Oppure il bersaglio scelto potrebbe uno degli impianti o dei porti petroliferi che si affacciano sulle coste del Golfo persico. Resta vivo comunque l'allarme per possibili attacchi contro individui nelle ambasciate e nelle sedi consolari, così come la vigilanza contro atti di pirateria cibernetica. Ieri la Homeland security ha detto che prevede attacchi di hackers contro aziende e banche statunitensi entro le prossime 48 ore.

NEW YORK

L'ostilità reale e quella retorica tra i due Paesi è altissima. Ieri il dipartimento di Stato ha ricevuto la richiesta di visto per il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif, il quale intendeva parlare all'Onu domani per spiegare la versione del suo governo sui fatti dell'ultima settimana. «Non abbiamo tempo per prenderla in considerazione» è stata la risposta dei portavoce del ministero, la quale a sua volta ha autorizzato Zarif a commentare: «Gli Usa hanno paura della verità, e di quanto avrei potuto raccontare dal vivo. Peccato, gli americani dovranno accontentarsi di ascoltare la mia voce da Teheran, ma i fatti non cambieranno per questo». Il capo della diplomazia di Teheran non ci sarà e dovrà accontentarsi di un collegamento in teleconferenza con il Palazzo di Vetro.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA