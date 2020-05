Il trevigiano Bruno Vianello è presidente della Texa di Monastier, colosso delle tecnologie elettroniche per il settore automotive, 730 addetti e 135 milioni di euro di fatturato. Nel 2019, s'intende. «Quest'anno ammette l'imprenditore prevediamo inevitabilmente di chiudere il bilancio con un -15%/-20%, ma nonostante tutto io resto un ottimista. Come dice Al Bano, l'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, figuriamoci se non è capace di distruggere il Coronavirus...».

Citazione super-pop. Quale progetto le frulla in testa?

«Questa epidemia ci ha insegnato a cambiare le nostre abitudini, imponendoci una maggiore necessità di sicurezza. Per questo abbiamo deciso di studiare nuovi sistemi di sanificazione delle auto, in particolare di quelle non private, come i taxi, le vetture a noleggio, il car sharing. Parliamo di tecnologie che assicurano salubrità all'utilizzatore del veicolo, ma anche all'operatore che deve metterci le mani, come il meccanico in officina o l'addetto dell'autolavaggio. Novità che lanceremo sul mercato internazionale già entro giugno, visto che il nostro settore di ricerca e sviluppo non si è mai fermato in questi mesi».

Nessuno stop produttivo?

«Sì, abbiamo chiuso ancora una settimana prima che ci venisse imposto, perché avevamo capito che stava arrivando il pericolo. Per tre settimane la fabbrica è rimasta ferma, ma tanti nostri collaboratori hanno continuato a lavorare in smart working, soprattutto quelli della ricerca e sviluppo, appunto. Dopodiché abbiamo fatto domanda alla Prefettura di Treviso di poter sbloccare il codice Ateco, in quanto avevamo richieste di commesse da diverse parti del mondo. Ora la produzione è di nuovo quasi tutta operativa, anche se ovviamente non lavoriamo quanto un anno fa».

Quanto pesa l'internazionalizzazione in una pandemia, per un'azienda che esporta il 75%?

«Polonia, Germania e America del Nord hanno sempre lavorato, quindi con loro siamo poco sotto rispetto al solito. Tanti altri Paesi, invece, sono tuttora lenti nella riapertura. Ma penso che arriveremo alla normalità tra non molto, entro la fine di quest'anno, anche perché noi dell'aftermarket automobilistico soffriamo un po' meno dei costruttori di veicoli: in questo momento di crisi, è più facile che uno si faccia riparare la macchina vecchia, anziché comprarsene una nuova».

Cos'è cambiato nella sua impresa a causa del Covid-19?

«Le regole sociali. Si indossa la mascherina, si usa il gel, in ufficio si sta più larghi come già succedeva in fabbrica, in mensa si fanno più turni. Ma queste in fondo sono stupidaggini. Direi che l'aspetto più importante è stato quello umano: come quando in una famiglia qualcuno sta male, siamo diventati più premurosi e più attenti. Queste sono cose che fanno bene a una società industriale».

Vuole dire che l'emergenza ha portato qualcosa di buono?

«Dev'essere per forza così, sennò sarebbe come cadere in bicicletta, sbucciarsi le ginocchia, rimettersi in sella e tornare a cadere di nuovo... Eh no: dobbiamo imparare dalla disgrazia di cui ci ha omaggiati la natura».

Lezione numero uno?

«Rivedere la globalizzazione. Tutti i Paesi, ma in particolare il nostro, dovrebbero imparare a essere un po' più autosufficienti. C'è voluto il Coronavirus per accorgerci di quanto siamo appesi alla Cina nella fornitura, per esempio, dei componenti di elettronica: quando quella si è fermata, ci siamo dovuti fermare tutti... Certo, in questi anni tutti noi occidentali abbiamo risparmiato sui costi, ma intanto abbiamo perso il know-how. Per questo spero che i nostri governanti riflettano anche sulla questione del Porto di Trieste: altro che via della Seta, per me l'ingresso dei cinesi è un cavallo di Troia che conviene solo a loro».

Come uscirà il sistema-Paese da questo tunnel?

«A testa alta. Lo dico per l'Italia ma anche, e soprattutto, per il Veneto, che non ne ha sbagliata una. Magari c'è stato qualche eccesso di burocrazia, come succede sempre quando al comando ci sono più avvocati che contadini, ma abbiamo saputo esportare buone pratiche che sono state prese a modello anche dagli altri Stati in Europa».

Cosa pensa del Mes?

«È un getto di alcol, che dà una vampata al fuoco, senza però scaldare la stanza. Per fare quello serve un ceppo di buon legno da ardere. Insomma occorrono imprese e lavoro: sono quelli a generare la ricchezza, non i prestiti che poi vanno comunque restituiti».

Angela Pederiva

