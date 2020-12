LA CORTE ISOLATA

VEGGIANO Seconda notte con il rumore del fiume Bacchiglione in piena nelle orecchie e il timore dell'acqua minacciosa sotto le finestre di casa. Una situazione che conoscono bene i residenti della piccola corte di Trambacche di Veggiano, Comune in provincia di Padova, che abitano in questa area golena. A due passi dalla porta di casa del professore Ermanno Signorelli e della moglie Alessandra Assanelli (foto) c'è il fiume. È dal 2006 che la coppia guarda in faccia il corso d'acqua conoscendo perfettamente ogni cambiamento. Ed è qui che le due notti appena trascorse sono state le più difficili dopo l'alluvione del 2010 dove tutto è stato sommerso dall'acqua. «La preoccupazione è stata molto alta fin dalle prime ore - racconta Signorelli -, e in queste due notti si è dormito poco: in questo punto è tutto un gioco di tempi e di attesa che l'acqua defluisca». Qui l'acqua è arrivata a lambire la porte della loro abitazione, protetta da paratie e sacchi si sabbia. «Questa volta l'allerta è scattata subito e già domenica mattina ci eravamo messi al riparo - racconta ancora il professore -, abbiamo subito spostato al piano superiore della casa i mobili, per poter mettere al riparo le nostre cose in attesa che l'emergenza cessasse. Pronti fuori dalla porta stivali e sacchi di sabbia». «Anche questa notte (ieri ndr) due vicini di casa hanno monitorato il funzionamento delle pompe della protezione civile - ha raccontato ancora - e stamattina (ieri ndr) quando ho aperto il balcone ho visto che era stata innalzata ulteriormente la barriera realizzata dalla protezione civile con i sacchi di sabbia. Per proteggere la corte dall'avanzare dell'acqua. Ora il fiume è calato di un paio di metri e stiamo riorganizzando il soggiorno per poter riprendere le nostre normali attività».

2010 DRAMMATICO

Per i residenti della piccola corte di Trambacche l'allerta data preventivamente dell'arrivo della piena, e la costante presenza dei volontari della protezione civile di Veggiano è stato il punto fermo di queste ultime 48 ore vissute con la paura. Ancora vivo il ricordo di quel drammatico 2010 dove l'acqua è entrata di prepotenza in casa costringendoli ad abbandonare le proprie abitazioni.

