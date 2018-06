La Corte dei conti sequestra 5 milioni a Formigoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Si sarebbe adoperato per «deviare» la funzione pubblica a fini privati e per questo, dopo quello della Procura poi confermato dal Tribunale di Milano, anche la magistratura contabile, al termine dell'istruttoria sul caso Maugeri, ha disposto un sequestro per 5 milioni di euro di beni, compresi vitalizi e pensione, nei confronti dell'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni. Sequestro che lui definisce una «fake news» perché non è stato bloccato «nulla perché nulla posseggo» ed è «falso» che «io abbia un tesoretto da...