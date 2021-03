GIUSTIZIA

VENEZIA Nel corso del 2020, grazie alle inchieste della Procura della Corte dei conti, gli enti pubblici hanno recuperato più di 48 milioni di euro. Lo ha reso noto il procuratore Paolo Evangelista nel corso di un incontro in videoconferenza tenuto ieri al posto della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario, saltata a causa dell'emergenza covid. Assieme al presidente della Corte veneta, Carlo Greco, e al responsabile della sezione controllo, Salvatore Pilato, il procuratore ha fatto il punto sull'attività svolta, ridotta per la pandemia sul fronte dei processi, ma proseguita a pieno ritmo per quanto riguarda le indagini.

LE INDAGINI

Gli importi recuperati grazie a sentenze di condanna passate in giudicato ammontano a quasi due milioni e 400mila euro, ai quali si aggiungono 46 milioni versati spontaneamente dai presunti responsabili di danno erariale, oppure rientrati nelle casse pubbliche per effetto di misure correttive e di autotutela delle amministrazioni coinvolte, «a testimonianza della funzione preventiva e sollecitatoria della Procura contabile», ha spiegato Evangelista elencando i principali fronti di impegno. Tra questi figurano ritardi e presunti errori nella realizzazione del Mose, sui quali è stato aperto un fascicolo. E ancora indagini sui danni per violazione del dovere di esclusività di pubblici dipendenti, in particolare nella sanità; per conferimento di illegittimo incarico dirigenziale; per inefficiente gestione di società partecipate affidatarie di servizi pubblici locali; per contratti di project financing nella sanità regionale; per utilizzo da parte di privati di contributi pubblici a destinazione vincolata; per la mancata realizzazione del nuovo Palazzo del cinema al Lido di Venezia e su un medico bellunese accusato di aver contagiato numerosi pazienti.

PROCURA, ARMI SPUNTATE

Il procuratore ha criticato la nuova normativa, entrata in vigore durante la pandemia, che limita la possibilità di intervento della Corte dei conti ai soli danni provocati per colpa grave di tipo omissivo (e non a quelli commissivi) e per gli atti dolosi obbliga le procure a provare la volontà dell'evento dannoso, impedendo di fatto gran parte dei recuperi di danni erariali. Proprio nel momento in cui è necessario vigilare che i soldi per la lotta alla pandemia non vengano sprecati, oppure che finiscano nelle tasche di profittatori, disonesti o criminali.

«Non è il timore della Corte dei conti a bloccare l'attività amministrativa - ha dichiarato Evangelista - L'inefficienza è dovuta alla complessa disciplina normativa e regolamentare (ad esempio negli appalti), alla frammentazione e sovrapposizione delle competenze, alla tortuosità dei processi decisionali».

Il presidente Greco ha denunciato la grave carenza negli organici dei magistrati (solo 4 giudici in servizio sui 9 previsti in organico) e del personale amministrativo (18 su 23).

Il presidente Pilato ha analizzato l'azione della Corte nel valutare l'attività amministrativa degli enti pubblici attraverso controlli preventivi e di gestione, tracciando un quadro positivo («nessuna procedura di dissento»), al netto delle lacune e dei margini di efficientamento ancora possibili: «L'attività di controllo non è fonte di rallentamento dell'attività amministrativa - ha dichiarato - Al contrario funziona e consente agli enti di gestire al meglio le risorse».

Gianluca Amadori

