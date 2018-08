La Corte dei Conti apre uno spiraglio per i piccoli municipi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ORGANICITREVISO Da anni i sindaci allargano le braccia e sospirano: gli organici comunali sono ridotti all'osso, ma blocco del turn-over e vincoli di spesa impediscono di rimpinguare il personale. E se capita qualche accidente straordinario un trasferimento non previsto, più pensionamenti simultanei, una maternità la macchina municipale rischia di grippare. Ora, tuttavia, è la Corte dei Conti ad aprire uno spiraglio per i primi cittadini e i loro assessori alle prese con questo problema. Almeno per quelli alla guida dei Comuni più...