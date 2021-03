LA SENTENZA

PADOVA Il 28 gennaio mamma Vale ha saputo con certezza di non poter rivedere le sue due gemelline. La donna padovana, nel tentativo di essere riconosciuta dalla legge come un papà si era rivolta alla Corte Costituzionale, ma la Consulta ha dichiarato la questione inammissibile. Ieri i giudici della suprema corte hanno depositato le motivazioni delle sentenza, e per questa mamma sociale e madri come lei si è aperto uno spiraglio di speranza. La Corte ha infatti bacchettato il legislatore, ordinando di colmare il vuoto legislativo in materia.

Con la sentenza i giudici costituzionali mettono nero su bianco quella che è la violazione realizzata dall'Italia degli obblighi internazionali e della Convenzione europea. Il monito severo ed eloquente al Parlamento a provvedere c'è tutto: questa Corte non può esimersi dall'affermare che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore. Risulta evidente che i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell'orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo.

Mamma Vale ha dichiarato: «Sono commossa a leggere che il dato genetico non è più un requisito indispensabile per la genitorialità. È il riconoscimento del fatto che è l'amore che crea una famiglia, che è l'affetto che definisce e dà sostanza alla genitorialità. Sono parole importanti quelle della Corte costituzionale, che mi spingono ad andare avanti per il bene delle mie bambine». Così l'avvocato Alexander Schuster legale di mamma Valentina: «Siamo di fronte ad una sentenza corretta e condivisibile quanto denuncia la discriminazione, il danno e la sofferenza che stanno patendo le due bambine a causa di un vuoto abissale nel diritto italiano. E tuttavia, alla fine certifica altresì che la tutela imposta dalla nostra Costituzione, pur a fronte di pesanti violazioni dei diritti fondamentali dei minori, può essere congelata e giacere per ora nel limbo della discrezionalità del Legislatore, il quale, ammesso che intervenga, non interverrà certo con tempi adeguati per tutelare già oggi queste bambine». Entrambe le donne avevano provato l'inseminazione artificiale, una in Danimarca e l'altra in Spagna. Ma a restare incinta di due splendide bambine, è stata la donna volata in una clinica nella penisola iberica. La coppia ha proseguito la relazione sentimentale. Fino al 2018, quando la mamma biologica ha prima deciso di non volere più vivere con la compagna, e poi attraverso un messaggino WhatsApp ha comunicato alla mamma sociale che non avrebbe più visto le figlie.

