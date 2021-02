LO STRAZIO

CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) Era al lavoro Adriana Gargalic mentre suo marito Egidio soffocava tra le mani la vita di Massimiliano, il loro primo e unico figlio. Ed era al lavoro anche quando ha saputo che a casa era successo qualcosa, anche se mai avrebbe potuto immaginare che la sua vita era ormai stravolta per sempre. Si è precipitata a Castello di Godego. Ha parcheggiato velocemente, lasciando l'auto di traverso nel cortile. Sulla porta ha capito: le hanno dovuto raccontare che il marito non c'era più e che neanche il suo bambino era sopravvissuto. Tanto è bastato per farla crollare a terra. La donna, 40 anni, ha avuto un mancamento ed è stato necessario portarla in ambulanza al San Giacomo dove, sedata, è rimasta fino a sera. «Sono distrutta, per me è finita», sono le poche parole che è riuscita a dire ai carabinieri che ieri sera ne hanno raccolto una prima parziale testimonianza. Era troppo provata per poter rispondere lucidamente alle domande, completamente travolta dall'orrore che le è piombato addosso. Nelle prossime ore quindi sarà nuovamente ascoltata per tentare di fare più luce sul dramma che ha distrutto la famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

