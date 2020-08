L'ANNUNCIO

VENEZIA Dopo oltre cento conferenze stampa dall'Unità di crisi della Protezione civile di Marghera, ieri per la prima volta la diretta social del governatore del Veneto Luca Zaia non è stata condita dai soliti fiumi di cuoricini. Il popolo no-vax, attivissimo in rete, evidentemente si è mobilitato e così, per una volta, sono prevalse le critiche. Un esempio: Zaia con questo gioco si gioca i voti. Il motivo: aver ospitato a Marghera, dando quindi risalto mediatico e appoggio istituzionale e politico, l'annuncio dell'avvio della sperimentazione del primo vaccino italiano contro il Covid-19, un'operazione che oltre all'Istituto Spallanzani di Roma coinvolge anche il Veneto con l'Università di Verona, l'Azienda ospedaliera scaligera e il Crc, il Centro ricerche cliniche. Ad illustrare l'operazione ieri all'Unità di crisi sono arrivati il rettore dell'Università di Verona Pier Francesco Nocini e i professori Stefano Milleri e Oliviero Olivieri.

I DETTAGLI

Si tratta di una operazione tutta made in Italy che solo pochissimi giorni ha avuto il via libera dell'Aifa: l'Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato infatti la sperimentazione di fase I sul vaccino anti-Covid prodotto dall'azienda bio-tecnologica ReiThera. Lo studio - che è stato valutato positivamente dall'Istituto Superiore di Sanità e ha ottenuto il parere favorevole del Comitato etico Spallanzani - prevede l'arruolamento di 90 volontari sani in due coorti sequenziali (coorte di 45 adulti e coorte di 45 anziani). La sperimentazione sarà condotta presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma e il Centro Ricerche Cliniche di Verona.

Ieri a Marghera sono stati dati i dettagli. La sperimentazione inizierà subito dopo Ferragosto, i volontari (che comunque avranno un rimborso spese per il tempo offerto e i disagi, come il fatto di presentarsi a stomaco vuoto per gli esami) sono già stati individuati, ma chi vuole offrirsi può rivolgersi al Centro Ricerche Cliniche di Verona. Ci saranno tre fasi e ogni volta l'iniezione del vaccino sarà superiore alla volta precedente, le dosi saranno cioè crescenti. I volontari verranno seguiti per 6 mesi, con la valutazione dei parametri vitali e della capacità di indurre la risposta immunitaria, come la produzione di immunoglobuline e dei linfociti B. Per la fase 1 saranno coinvolte 45 soggetti sani di età compresa tra 18 e 55 anni. Successivamente saranno interessate persone con più di 65 anni e fragili. La fase 1 della sperimentazione del vaccino italiano si concluderà entro il prossimo mese di marzo, ma già a Natale potrebbero emergere i primi risultati, e per Natale 2021 potrebbe arrivare il vaccino. Dei 90 volontari coinvolti complessivamente nella sperimentazione, 70 saranno seguiti a Verona e 20 a Roma. I primi 3 soggetti - le cosiddette sentinelle - saranno allo Spallanzani, poi toccherà ad altri 12 a Verona. Come funzionerà la sperimentazione? Dopo la somministrazione del vaccino, il soggetto resterà in osservazione per 6 ore, sarà quindi ricontrollato dopo due giorni e dopo una settimana, il tutto per sei mesi, con controlli anche da remoto. Tra gli effetti collaterali che potrebbero verificarsi, dolore al braccio, febbre, dolori articolari, in casi rari reazioni allergiche. La prima sperimentazione su animali - topi, 8 mesi di prove - ha avuto esiti buoni. La ditta che produrrà il vaccino, la biotech ReiThera di Castel Romano, che ha avuto finanziamenti da banche e anche dalla Regione Lazio, sosterrà tutte le spese. «È il momento di fare squadra, qui non c'è nessuno che vince e nessuno che perde, possiamo solo fare del bene e aiutare la popolazione», ha detto il rettore Nocini.

L'ALTRO VACCINO

Ma oltre a quello sviluppato da Reithera, si aggiungerà a breve un secondo vaccino prodotto da Takis e Rottapharm Biotech basato su una tecnica che utilizza il Dna. I test di questo secondo candidato saranno coordinati dalla Asst di Monza con l'Università di Milano Bicocca, e si terranno insieme ad altri 2 centri italiani.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA