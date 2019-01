La corsa al sussidio premia il Sud nel Nord-Ovest effetto immigrati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISTRIBUZIONEROMA Dove andrà il reddito di cittadinanza? La risposta semplice e in un certo senso attesa è che in proporzione andrà di più al Sud. Ma i molti paletti inseriti nella struttura del nuovo sussidio potrebbero alla fine disegnare un quadro più articolato: ad esempio una variabile importante sarà quella relativa al numero di stranieri che potranno accedere al beneficio. Il governo non ha fornito stime disaggregate per territorio dei destinatari, limitandosi ad indicare quale platea approssimata i circa 5 milioni di individui...