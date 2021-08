Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE CIFREROMA Il 19 agosto in tutt'Italia sono state somministrate 114.127 prime dosi di vaccino anti-Covid. Di queste, ben il 47%, quasi la metà, sono andate alla fascia d'età fra i 12 e i 29 anni.Il dato racconta da solo che la campagna di vaccinazione in questa fase è decisamente guidata dai giovani che accorrono in massa ai centri vaccinali che pure, dopo la grande corsa dei mesi scorsi, stanno lavorando a ritmo ridotto.I ventenni in...