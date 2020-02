I FOCOLAI

SHANGHAI La Corea del sud potrebbe diventare, dopo la Cina, un altro grande focolaio dell'epidemia di coronavirus che incomincia a somigliare a una pandemia. Le autorità di Seul ieri hanno ammesso che il nuovo virus ha raggiunto «proporzioni di epidemia»: 102 nuovi casi, 206 complessivamente, due finora i morti. E la Corea del sud rischia di avere la sua Wuhan: la città di Daegu (2,5 milioni di abitanti), dove il contagio si sarebbe diffuso a partire da un gruppo evangelico, il Tempio del tabernacolo della testimonianza della Chiesa di Gesù Shincheonji. Durante le funzioni di questa setta, gli adepti si inginocchiano e si abbracciano intonando inni sacri.

IL SUPER-DIFFUSORE

Il trentunesimo sudcoreano a cui è stato diagnosticato il Covid-19, è uno di loro: una sessantunenne che avrebbe agito come super-diffusore. Attualmente circa 400 correligionari mostrano sintomi e 9000 si sono messi in auto-quarantena. Tutte le sedi coreane della chiesa (che conta su 200 mila fedeli nel mondo) sono state chiuse. Gli abbracci rituali sono stati sostituiti con la preghiera collettiva via Skype. Le autorità hanno chiesto agli abitanti di Daegu di restare chiusi in casa. L'intera contea di Cheongdo è stata designata come zone speciali, con ristoranti e luoghi di ritrovo deserti e strade semivuote. Il presidente Moon Jae-in ieri ha parlato mezz'ora al telefono con il suo omologo cinese, Xi Jinping: i due governi si sono accordati per una completa condivisione delle informazioni e uno stretto coordinamento della lotta al virus.

Nella Repubblica popolare il numero di morti è salito a 2.250, mentre i contagiati sono 76.794. Xi ha dichiarato che, nonostante il calo sia nel tasso d'incremento dei decessi sia dei contagiati, malgrado i pazienti guariti abbiano per la prima volta superato quota 2.000, l'epidemia «non ha ancora raggiunto il picco». Mentre la fabbrica del mondo prova a riavviare i motori della sua economia, nella provincia dello Hubei isolata dal resto del Paese la situazione resta drammatica. Il virus si sta diffondendo anche nelle prigioni, con 230 casi confermati nel carcere femminile di Wuhan (il capoluogo da cui il coronavirus è partito) e 41 nella prigione Hanjin. Centinaia di casi anche in galere delle province dello Shandong e dello Zhejiang, nella Cina orientale. L'ambasciatore alle Nazioni Unite, Chen Xu, ha dichiarato che la Cina «sta prendendo in considerazione» di concedere alla missione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di fare una tappa a Wuhan, finora vietata dalle autorità di Pechino.

LA CITTÀ SANTA

Intanto il virus sembra essere penetrato anche in Iran, paese che ha intensi rapporti commerciali con la Cina. Nelle ultime ore si sono registrati due nuovi morti (4 finora complessivamente) e 13 nuovi casi. Nella Repubblica islamica il focolaio sembra essere la città santa di Qom, a sud della capitale Teheran. Ma il ministero della sanità ha reso noto che il virus potrebbe essere già presente «in tutte le città del Paese». Anche il Libano ha confermato il suo primo caso, una quarantacinquenne rientrata proprio da Qom. Secondo l'Oms sia l'Iran sia il piccolo stato mediorientale hanno la capacità per arginare il Covid-19. «Ma - ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus- dobbiamo agire in fretta».

Michelangelo Cocco

