La Corea del Nord annuncia: probabile la partecipazione ai Giochi invernali

LA SVOLTAPECHINO Le Olimpiadi di Pyeongchang sono più vicine per la Corea del Nord: è «probabile» che partecipi, ha detto Chang Ung, unico membro del Cio di Pyongyang, di transito all'aeroporto di Pechino. Secondo l'agenzia nipponica Kyodo, Chang ha fatto ieri uno scalo tecnico prima della sua missione svizzera, a Losanna, per trattare col Comitato olimpico internazionale proprio la partecipazione ai Giochi invernali in Corea del Sud, dal 9 al 25 febbraio.Le sue parole hanno fornito altri segnali di apertura del Paese eremita che venerdì...