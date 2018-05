CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA COPPIALONDRA La meta è ancora sconosciuta: per ora l'unica cosa che si sa della luna di miele di Meghan e Harry è che i due neosposi non partiranno subito. Anzi, già questa settimana riprenderanno i loro impegni ufficiali partecipando alle celebrazioni per il settantesimo compleanno del principe Carlo, che cade a novembre ma che verrà preceduto da un evento per festeggiare il noto attivismo del principe di Galles nel settore della beneficenza, incentrato soprattutto sui temi sociali e ambientali. LA FESTAIl viaggio di nozze avverrà...