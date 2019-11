CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CONVENTION/2ROMA Si dividono i compiti. Nicola Zingaretti parla del partito, del Pd e, quasi affacciandosi dalla finestra di Palazzo Re Enzo, abbraccia la piazza di Bologna che la sera prima si è riempita all'inverosimile contro Matteo Salvini: «Con grande umiltà, bisogna mettersi al servizio di quella domanda di futuro emersa da piazza Maggiore». Ovvero il popolo delle sardine. A Dario Franceschini, invece, tocca un altro ruolo. Il capo delegazione dem a Palazzo Chigi mette in guardia gli alleati: non si può stare insieme solo per...