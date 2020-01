LA CONTROMOSSA

ROMA Forse il decreto Milleproroghe pur con tutti i suoi profili di «incostituzionalità» e di «contrarietà a norme europee» sollevate da Autostrade per l'Italia potrà provare a cancellare un indennizzo da 23 miliardi. Ma visto dalla società del gruppo Atlantia non basta la modifica in extremis del decreto. L'articole 9 bis della Convenzione Unica del 2007 prevede chiaramente come la società in caso di cambiamento normativo sostanziale ha 30 giorni di tempo per accettare il cambiamento in questione o far scattare la risoluzione automatica del contratto. Dunque, Aspi sa bene che ci sono tre settimane di tempo prima di far scattare la restituzione della concessione, a quel punto inevitabile senza una marcia indietro del governo. Certo, si prospetta un contenzioso secolare, che anche la società dei Benetton eviterebbe volentieri se ci fossero le condizioni per sedersi a un tavolo con il governo. Ma se la norma, di cui Aspi contesta anche i requisiti di estrema urgenza e necessità, non cambia, la rotta è già scritta. Non importa se poi nello stesso testo del provvedimento si decide anche l'inapplicabilità della risoluzione in mano ad Aspi. Perché l'art. 9 bis della Convenzione del 2007 rappresenta di fatto una norma auto-immune: non può essere modificata nemmeno da una legge secondo i paletti di Bruxelles. Già nel 2006, del resto, l'Ue ha sancito che i contratti di concessione non sono modificabili in modo unilaterale. Non è poco per Aspi.

R. Amo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

