VENEZIA La Rete degli studenti medi del Veneto contro l'assessore all'Istruzione Elena Donazzan che ha lanciato i test antidroga nelle scuole. «Ancora una volta - attaccano gli studenti della Rete - la scuola diventa strumento di propaganda politica anziché di educazione».

Sotto accusa la decisione del Comune di Verona di attuare i test antidroga a partire dalla settimana prossima nelle scuole medie e superiori della città. «L'obiettivo non è fare campagne persecutorie - hanno precisato i rappresentanti dell'Ufficio scolastico territoriale, del Comune e dell'Ulss Scaligera - ma è attivare controlli serrati rivolti prima alla prevenzione sull'uso di sostanze tra minori e poi al contrasto dello spaccio».

«Questo nuovo sistema - è la contestazione della Rete - sconvolgerà la vita scolastica degli studenti e creerà ulteriori disagi invece di prevenirli. Ci troveremo tra qualche settimana a dover interrompere le lezioni con l'arrivo delle autorità, ad esser visti come dei criminali da controllare e a vivere in un clima di terrore che non risolverà nulla. Riteniamo che nelle nostre scuole debbano essere istituiti programmi di prevenzione e informazione, luoghi dove possiamo diventare consapevoli dei pericoli delle droghe pesanti, in modo che i nostri istituti possano diventare per noi un posto sicuro in cui stare».

