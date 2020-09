LA CONTESTAZIONE

TORINO Pietre contro le forze dell'ordine, roghi a ridosso dei cancelli e fuochi d'artificio.

L'estate No Tav si conclude con l'ennesimo assalto al cantiere della Torino-Lione, in Valle di Susa. La scorsa notte l'ala più dura del movimento, quella vicina al centro sociale torinese Askatasuna e agli antagonisti, ha impegnato per più di un'ora e mezza le forze dell'ordine. Il bilancio è di un agente della Digos ferito e di numerosi colleghi del Reparto Mobile contusi; sette le bombe carta inesplose sequestrate dalle forze dell'ordine, altre quattro quelle esplose. Ed ora si indaga per identificare gli autori dei disordini, anche attraverso l'analisi dei filmati pubblicati sui social dei dimostranti, mentre la politica torna a dividersi sull'opera.

Il blitz alle recinzioni di Chiomonte, nel bel mezzo dell'annunciato fine settimana di assemblee e incontri, è la prova di forza con cui i No Tav intendono dimostrare che, nell'estate dell'allargamento del cantiere, il movimento è ancora vivo. «Questa lunga storia non finirà finché non verrà abbandonato l'inutile progetto del Tav che minaccia il nostro futuro e la nostra salute», dicono gli oppositori del Supertreno rivendicando l'agguato della notte. Un'azione più massiccia dei precedenti blitz estivi. I No Tav si erano ritrovati nel pomeriggio a Giaglione e, a piedi, si erano diretti al presidio dei Mulini, a ridosso dai lavori di ampliamento del cantiere. Qui, raccolte le forze e indossati abiti scuri, hanno percorso i sentieri meno battuti per raggiungere il cantiere. Le prime file degli antagonisti, armati di scudi artigianali, hanno protetto un gruppo che si è staccato per tagliare il filo spinato e cercare di tirare giù le recinzioni e i jersey. Intanto un altro gruppetto, dopo aver effettuato una battitura, ha appiccato il fuoco a una catasta di legna. L'incendio è stato immediatamente domato dalla polizia. Per respingere gli assalitori, le forze dell'ordine hanno usato prima gli idranti, poi i lacrimogeni, costringendo i No Tav a ripiegare dopo un'ora e mezza di guerriglia nei boschi.

«Abbiamo resistito», esultano i No Tav, per nulla rassegnati alla realizzazione dell'opera.

