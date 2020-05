LA CONGIUNTURA

BRUXELLES Recessione profonda in tutta Europa. Tutti segno meno, nessuno a due cifre. L'Italia paga un prezzo tra i più alti per la profondità della caduta del prodotto con tutto ciò che ne consegue in termini di maggiore disoccupazione e maggiore indebitamento pubblico e privato, e anche per le maggiori difficoltà a uscire da tanta devastazione. «Entro fine 2021 solo Germania, Austria, Croazia, Slovacchia e Polonia dovrebbero recuperare il livello di attività economica registrato nell'ultimo trimestre 2019 mentre il livello di produzione in Italia, Spagna e Olanda ne rimarrà di oltre il 2% al di sotto», ha indicato il commissario all'economia Paolo Gentiloni presentando le nuove stime Ue. La recessione sarà più pesante in Grecia, Italia, Spagna, Croazia e, in misura minore, Francia. E che tra i grandi paesi «l'Italia è stata colpita dalla crisi sanitaria per prima con la massima forza e la sua ripresa potrebbe impiegare più tempo rispetto alla maggior parte degli altri». Nonostante le misure del governo vadano «nella direzione del sostegno alla crescita». Non proprio uno scenario in cui basta schioccare le dita e si corre.

IL GELO

Le cifre sono raggelanti, non lontane da quelle del Fondo monetario, solo un po' da quelle del governo. Completamente spazzate via le stime precedenti. Per la Commissione la crescita del pil in Italia nel 2020 sarà negativa a quota -9,5% (peggio solo la Grecia a -9,7%, la Spagna si piazza in terz'ultima posizione a -9,4%); nel 2021 risalirà la china a quota +6,5%. Il governo stima per nel 2020 -8%, nel 2021 +4,7%. Tra gennaio e giugno la produzione reale si ridurrà di circa il 18%. Nell'anno la disoccupazione risalirà all'11,8% (10% nel 2019) per ridursi al 10,7% nel 2021. Il deficit/pil prima sale a 11,1% poi scenderebbe a 5,6% (per il governo 10,4% e 5,7%); debito/pil a 158,9% quest'anno (sempre il secondo più alto dopo quello greco), a 153,6% nel 2021 (per il governo 151,8% e 147,5%).

La bilancia dei rischi pende verso il peggioramento, come in tutta Europa d'altra parte. Lo scenario economico di base, infatti, si riferisce a un blocco dell'attività di sei settimane e sulla ripresa graduale da maggio. Presupposti incerti. Punti deboli l'aumento del debito (causato dalla perdita di pil e dallo sforzo fiscale anticrisi) e delle sofferenze bancarie che possono incidere negativamente sulle condizioni di finanziamento dello stato; un riflesso anticonsumo delle famiglie spinte a maggiore risparmio; un rischio per le finanze pubbliche se dovessero essere «chiamate» le garanzie pubbliche perché chi ne ha beneficiato fallisce.

È la peggiore recessione dal dopoguerra: quest'anno -7,7% nell'Eurozona, -7,4% nella Ue; nel 2021 +6,3% e +6%. Un bel rimbalzo però non in grado di compensare la caduta del 2020. Inflazione ai minimi: 0,2% e rialzo poi a 1,1%. Chiaro che la Bce, piaccia o no alla Corte costituzionale tedesca, dovrà proseguire nelle operazioni di sostegno monetario a viva forza, se non si vuole correre il rischio di disintegrazione delle basi economiche (non solo giuridiche) dell'unione monetaria. Un'Eurozona che crescerebbe nel 2021 al ritmo del 6,5%, dice Gentiloni, «è una opportunità straordinaria anche per l'Italia purché ci sia una grande disciplina collettiva e grande spirito imprenditoriale, di volontà di riscatto che all'Italia non è mai mancata».

LA SALITA

Cifre che giustificano allarme. «La pandemia potrebbe lasciare cicatrici permanenti come un gran numero di fallimenti ed effetti negativi prolungati sulla disoccupazione», dice la Commissione. E si sta rischiando una ripresa «asimmetrica» che porta dritto a maggiori distanze economiche e sociali tra i paesi. Il calo della produzione nel 2020 (da -4,15% in Polonia a -9,75% in Grecia) e la forza del rimbalzo nel 2021 «presentano differenze marcate», scrivono gli economisti di Bruxelles. La forza della ripresa in uno stato, di più se è ha un peso importante, influenza la ripresa degli altri. «Questa è una minaccia per il mercato unico e l'area dell'euro», avverte Gentiloni. Maggiore divergenza implica una concorrenza più agguerrita tra imprese, tra stati che hanno più risorse per sostenere le imprese e stati che non ne hanno a sufficienza (il fatto che ciò sia anche colpa loro è un discorso che oggi non resiste di fronte al colpo micidiale per tutti). Rischio che «può essere mitigato attraverso un'azione europea decisa e congiunta», indica il commissario all'economia. Se la risposta Ue fosse risicata ne risentirebbe il ritmo della ripresa generale, potrebbero sfaldarsi le basi stesse dell'area euro. Di qui l'importanza del negoziato in corso sul Recovery Fund. La Commissione presenterà la proposta entro due settimane. Sui prestiti del Meccanismo europeo di stabilità domani l'Eurogruppo dovrebbe sancire l'intesa sui dettagli: non ci saranno condizioni misteriose né una supervisione comunitaria tipo Grecia.

Antonio Pollio Salimbeni

