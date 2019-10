La confessione choc di Harry: «Io e William su strade diverse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SFOGOLONDRA Gli amici inglesi l'avevano messa in guardia: Meghan, Harry è molto carino e tu sei molto felice, ma i tabloid non ti daranno pace ed è meglio se non lo sposi. Lei, americana e un po' ingenua, o almeno così ama raccontarsi, non ha ascoltato i consigli e nel giro di pochi mesi ha attraversato la navata della chiesa di Windsor a braccetto del principe Carlo in mondovisione. Dopo un anno e mezzo di relazione assai turbolenta con i media e con i pr, coronata da una denuncia nei confronti della stampa popolare rea di aver...