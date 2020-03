LA CONFERENZA

VENEZIA Luca Zaia parla di Coronavirus con la stessa faccia tirata dei giorni di Vaia: «Non me ne voglia Vo', che deve avere la priorità nelle linee di finanziamento, ma anche Rocca Pietore ha disdette, quindi per noi la zona rossa si chiama Veneto». E anche Lombardia, e pure Emilia Romagna: tre aree che insieme rappresentano «il 54% del totale Italia», come scrive nero su bianco la Conferenza delle Regioni nel documento presentato in videocollegamento al premier Giuseppe Conte e ai suoi ministri, durante l'incontro con le categorie economiche e le parti sociali. Sul tavolo di Palazzo Chigi c'è la bozza del decreto da 3,6 miliardi, «che non bastano ma aiutano a partire» concede il governatore, sintetizzando nella sede della Protezione civile regionale a Marghera sei pagine di richieste, a cui ne aggiunge un altro paio: «Due robuste campagne di comunicazione, ma non con i manifesti e le solite menate, bensì l'una diretta ai cittadini che giustamente devono capire il senso delle ordinanze e l'altra affidata agli opinion leader di oggi e cioè agli influencer».

TRE ASSI

Le proposte delle Regioni ruotano attorno a tre assi, «misure concrete e solidali senza bizantinismi», chiosa Zaia, circondato dai suoi assessori. Il primo: «Il danno diretto causato dalle ordinanze. Penso alla chiusura delle attività ma anche delle scuole, con le famiglie che devono pagare una babysitter e magari continuare a versare la retta, per cui chiediamo il riconoscimento del congedo parentale a uno dei due genitori». Il secondo: «Il sostegno alle imprese a 360 gradi. Domandiamo finanziamenti agevolati, sospensione di tasse e mutui, ampliamento dei fondi di garanzia e di rotazione». Il terzo: «Il supporto al mondo del lavoro. L'occupazione viene messa seriamente in discussione, quindi sollecitiamo la cassa integrazione in deroga senza se e senza ma, per tutte le imprese da 5 a 50 lavoratori, intervenendo in maniera chirurgica anche su quelle attualmente prive di ammortizzatori sociali».

LA COMUNICAZIONE

Fuori sacco, Zaia cita poi qualche altra idea. «Mi vengono in mente i soci delle ex Popolari, che devono seguire procedure molto laboriose per ottenere gli indennizzi, quindi chiediamo una proroga rispetto alla scadenza del 18 aprile». Ma è soprattutto di comunicazione che il governatore del Veneto riferisce di aver parlato al premier Conte: «Deve essere assolutamente innovativa. Dopo lo sputtanamento del nostro territorio, con la pubblicazione delle rotte mondiali dei contagi che partono tutte dall'Italia e la vicenda scandalosa della pizza in Francia, non si pensi di risolvere il problema con le fiere che intercettano operatori stanchi di messaggi che già conoscono. Oggi servono video in cui gli influencer dicano: quest'anno farò le mie vacanze sulle Dolomiti o sul lago di Garda. È poi necessario che il Governo, che emana i decreti sulla base delle indicazioni della comunità scientifica, spieghi ai cittadini perché la discoteca viene chiusa e il bar viene contingentato, mentre il centro commerciale resta aperto: anche su questo occorre una campagna di giusta, civile e responsabile comunicazione. Dopodiché bisogna però che pure i cittadini collaborino nell'adottare norme igieniche minimali: lavarsi frequentemente le mani, stare ad almeno un metro di distanza dagli altri, evitare i luoghi affollati».

SENZA CASACCHE

Verranno accolte tutte queste richieste? «Il clima risponde il leghista è improntato alla costruzione di un percorso comune. Questa partita ci tocca tutti da vicino, senza casacche politiche. Per questo speriamo che il decreto venga ulteriormente perfezionato in Consiglio dei ministri prima di andare in Parlamento. Noi siamo assolutamente collaborativi, confidiamo che anche alla Camera e al Senato si trovi la quadra per una bella soluzione». Bruttine sono invece le proiezioni sulla diffusione del virus: «Gli algoritmi ci dicono che ragionevolmente i contagi saliranno. Gli esperti ci dicono che il Coronavirus è partito dalla Cina ma nel frattempo può aver avuto delle mutazioni che l'hanno reso intelligente dal punto di vista scientifico e cioè in grado di colonizzare l'ospite. Questo potrebbe spiegare l'impennata di positività e ricoveri. Noi siamo stati accusati di essere un tamponificio, ma oggi abbiamo una situazione ben monitorata. Purtroppo però il virus è come l'acqua quando si rompe un argine: si canalizza dappertutto. E per fermarlo, in assenza di vaccini, l'unico rimedio è l'isolamento, il che purtroppo ci porta a mettere in quarantena anche tanti operatori sanitari. Perciò stiamo correndo contro il tempo: i sistemi hanno un punto di sostenibilità oltre il quale si va in crash e noi ora siamo nella condizione dello stress test».

