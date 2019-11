CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CONFERENZAVENEZIA Autonomia differenziata, adesso la vogliono (quasi) tutte le regioni. Anche del Sud. Non solo il Veneto e la Lombardia che due anni fa hanno celebrato il referendum. E non solo l'Emilia Romagna che, sia pure senza la consultazione popolare, aveva avviato un confronto con il Governo. Adesso anche regioni come la Campania e pure la Puglia sono pronte a chiedere l'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione. E questo grazie alla legge quadro voluta dal nuovo ministro Francesco Boccia che ieri pomeriggio, in Conferenza...