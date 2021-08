Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MISURE ANTI SMOGI commercianti insorgono di fronte alla prospettiva di uno stop anti smog di sette mesi alle vecchie auto nei comuni veneti con oltre 30mila abitanti. «Non sarebbe sostenibile per un'economia non ancora uscita dalla pandemia» avverte Patrizio Bertin, presidente dell'Ascom Padova e di Confcommercio Veneto.Le misure indicate dalla Regione ai sindaci (cui spetterà la decisione), anticipate ieri dal Gazzettino, riguardano le...