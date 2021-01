LA SENTENZA

«Il dolore per quanto accaduto quella notte è ancora vivo e lo porterò sempre con me. Con la stessa sincerità vorrei aggiungere ancora una cosa: a questi sentimenti si somma anche una sensazione di amarezza. Perché se è vero che la carica istituzionale che ricopro comporta indubbiamente delle responsabilità, alle quali non ho alcuna intenzione di sottrarmi, è altrettanto vero che oggi devo rispondere, in quanto sindaca, di fatti scatenati da un gesto folle di una banda di rapinatori. Proprio sul difficile ruolo dei sindaci, sui rischi e sulle responsabilità a cui sono esposti, forse andrebbe aperta una sana discussione».

RITO ABBREVIATO

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata ieri a un anno e sei mesi nel processo con rito abbreviato per i fatti di piazza San Carlo. Una sentenza senza precedenti per le responsabilità che fa ricadere in capo ai sindaci. Il processo si riferisce ai fatti del 3 giugno 2017, quando un'ondata di panico collettivo tra la folla che stava assistendo alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid causò il ferimento nel centro del capoluogo piemontese di oltre 1600 persone e la morte di due donne: Erika Pioletti, deceduta in ospedale dopo una decina di giorni, e Marisa Amato, rimasta tetraplegica e spirata nel 2019.

IL PROCESSO

Nel processo, oltre alla sindaca, hanno ricevuto la stessa condanna il suo ex capo di gabinetto Paolo Giordana, l'allora questore Angelo Sanna, l'ex presidente di Turismo Torino (l'agenzia che prese in carico la creazione dell'evento) Maurizio Montagnese, ed Enrico Bertoletti, professionista che si occupò di parte della progettazione. Per tutti le accuse sono di omicidio, lesioni e disastro colposi.

Per l'accusa, sostenuta dal pm Vincenzo Pacileo, la manifestazione fu organizzata male e troppo in fretta. Le difese hanno invece replicato che era impossibile prevedere ed evitare il panico collettivo. Dalle indagini emerse che a causare l'ondata di panico fu una gang, poi sgominata dagli investigatori, che compiva rapine tra gli spettatori in piazza usando spray urticanti. Secondo il pm Pacileo la sindaca Appendino, in particolare, «non ebbe solo un ruolo politico, ma anche gestionale».

«Siamo abituati a rispettare le sentenze - premette l'avvocato difensore di Chiara Appendino, Luigi Chiappero - questa è una situazione che accettiamo un po' con fatica perché la sindaca ha dato un patrocinio a una manifestazione, punto. Credo ci siano delle responsabilità che sono vere in alcuni casi e ci siano delle responsabilità che sono di posizione in altre, e la responsabilità di posizione non è tanto di ordine penalistico ma di altri ordini». Una sentenza che crea un precedente non irrilevante. «Non capisco - ha proseguito il legale - perché ci sia tanta corsa a voler fare il sindaco che diventa credo il mestiere più pericoloso in assoluto, perché non credo giusto che un fatto che lo stesso consulente ha detto imprevedibile almeno nella prima reazione debba essere pagato da chi ha deciso, con un atto politico, che una manifestazione si poteva fare. Nessuna responsabilità secondo me deve ricadere sul sindaco in questi casi, per com'era questo processo». Il difensore ha già annunciato ricorso in appello.

LA SOLIDARIETÀ

Il primo a esprimere solidarietà ad Appendino è stato l'ex avversario Piero Fassino, che di recente è stato indagato nell'ambito dell'inchiesta Ream bis, vicenda che, in un altro filone, ha toccato anche la stessa Appendino con una condanna. «Le sentenze si rispettano, tuttavia comprendo l'amarezza espressa da Appendino dopo la sentenza, condivido quanto ha detto sul difficile ruolo dei sindaci su cui andrebbe aperta una sana discussione». Sulla responsabilità in capo ai sindaci si è aperto un dibattito. «Non ho strumenti per entrare nel merito della sentenza di condanna per Chiara Appendino - ha precisato il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala - Mi spiace però per una persona di cui sono collega e amico. Ed è corretto il suo stimolo a una riflessione sul ruolo del sindaco e sui rischi a cui si va incontro». Il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, è intervenuta sui social. «Penso sia giusto cogliere l'appello che Appendino fa e avviare, proprio sul ruolo e sulle responsabilità cui sono esposti i primi cittadini, e più in generale gli amministratori locali, una sana riflessione».

Giacomo Nicola

