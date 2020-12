L'INDAGINE

VENEZIA Covid, l'informazione degli esperti spesso ha fatto flop: troppi dati e indicazioni incoerenti. E c'è il rischio di minare le misure attuate per fermare la pandemia.

Un'indagine di Reputation Science, società specializzata in Italia nell'analisi e gestione della reputazione, ha analizzato le dichiarazioni di virologi, medici ed esperti degli ultimi dieci mesi. Tra i principali risultati emersi il primo è il sovraccarico di informazioni: solo sul web, gli utenti sono entrati ogni giorno in contatto con oltre 230 contenuti generati dagli esperti di virologia, per un totale di oltre 70.000. Le indicazioni sulla gravità della pandemia e sulle misure di contenimento sono state poi fortemente contrastanti. E incoerenti: molti esperti hanno cambiato approccio nei vari mesi, con una forte divergenza tra le opinioni sulla gravità della pandemia e severità delle misure. L'indice di allerta elaborato da Reputation Science indica l'opinione media dell'esperto in merito alle soluzioni per contenere la pandemia secondo una scala che va da -5 (misure di contenimento minime) a + 5 (misure massime). Si va da quelle più prudenti di Pregliasco, Ricciardi, Galli, Locatelli e Burioni (+ 4,5/+ 3,5) a quelle totalmente opposte di Zangrillo (- 2) e Bassetti (- 3). Per 6 virologi su 12 il virus è molto pericoloso, gli altri 6 hanno affermato almeno una volta che non ha un'elevata mortalità. Il lockdown trova il favore di tre quarti del campione. Favorevoli al coprifuoco solo 6 esperti. E più di un virologo su due non ritiene affidabili i dati diffusi dal governo sull'andamento della pandemia. App Immuni: utile solo per 8 virologi su 12.

Fabrizio Pregliasco: con 9,67 presenta l'indice di coerenza più alto. Il 17 novembre ha stimato che entro una settimana avremmo raggiunto il picco di contagi della seconda ondata. I numeri gli stanno dando ragione. Poi c'è Franco Locatelli (9,11): il consulente del ministro Roberto Speranza, dopo l'inciampo di febbraio («Dobbiamo ridimensionare l'allarme»), ha mantenuto la stessa rotta sulla seconda ondata, anche se si notano alcune contraddizioni sull'uso di mascherine e tamponi all'inizio dell'epidemia. A seguire: Matteo Bassetti (8,02); Massimo Galli (7,57); Antonella Viola (7,49); Walter Ricciardi (6,41); Roberto Burioni (4,21); Alberto Zangrillo (4,13); Ilaria Capua (3,95). In fondo alla classifica per coerenza: 10. posto per Giorgio Palù con 3,09, 11. posto per Andrea Crisanti (3,05), che con la frase «Il vaccino? Io senza dati non lo farei» ha scatenato migliaia di reazioni e le critiche (anche) dei colleghi, elementi che hanno fatto oscillare il suo indice di allerta e la sua coerenza. Peggio di lui fa solo Maria Rita Gismondo (0,75).

Dalle analisi emerge in modo molto chiaro come il flusso di comunicazione innescato dagli esperti sia stato eccessivo e incoerente - afferma Auro Palomba, presidente di Reputation Science -. Purtroppo, stiamo assistendo a molti singoli professionisti che stanno utilizzato la ribalta mediatica per promozione personale e a un gruppo di esperti che sta progressivamente perdendo la propria capacità di svolgere un ruolo di guida. Una deriva acuita dai casi di reciproche accuse a cui abbiamo assistito. Questo trend rischia di ledere l'importanza delle misure e dei comportamenti fondamentali per limitare la pandemia».

