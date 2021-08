Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VIOLENZAANDRIA Si accanisce sul volto della propria moglie 24enne con un coltello da cucina, perché non vuole avere un rapporto sessuale con lui. Le stacca quasi un orecchio e poi, con lo stesso coltello usato per sfregiarla, le taglia i capelli. È questa la punizione che le ha inferto suo marito, un 42enne che la donna aveva raggiunto da poco in Italia. Entrambi marocchini, convivevano da qualche settimana nella loro abitazione a Canosa...