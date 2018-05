La compagna di Casaleggio ciclista da record: «Ecco il mio Giro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Paola Gianotti, nella sua carriera, ha percorso 56.830 km pedalando nel mondo, detiene 3 Guinness World Record e adesso sta realizzando il «Giro di Paola», un'anticipazione del Giro d'Italia per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sicurezza stradale. È compagna di vita di Davide Casaleggio.Paola, come si articola il suo giro alternativo?«Ogni giorno anticipo la tappa del Giro d'Italia, facendo lo stesso percorso dei professionisti. Per ripercorrere le orme di Alfonsina Strada, unica donna ad aver partecipato al Giro d'Italia insieme...