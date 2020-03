LA COMMISSIONE

VENEZIA Via libera alla cassa integrazione in deroga per le imprese del Veneto, anche piccole, prostrate dalle restrizioni legate al Coronavirus. L'accordo-quadro che attiva le prime risorse, pari a 103,5 milioni di euro, è stato approvato ieri all'unanimità dalla Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali, che ha messo insieme (in videoconferenza e con il rispetto del metro di distanza) i rappresentanti delle categorie economiche, dei sindacati e delle professioni, i quali hanno espresso un ringraziamento trasversale alla struttura della Regione. «Non possiamo e non vogliamo che il virus metta in ginocchio il cuore produttivo d'Italia: dobbiamo preservare tutte le potenzialità produttive del sistema-Veneto, che vale oltre 160 miliardi di Pil, pronti a ripartire quando l'emergenza sanitaria sarà superata», spiega l'assessore Elena Donazzan, annunciando che l'intesa garantirà «pure i settori finora scoperti dagli ammortizzatori sociali».

I FONDI

Tre le fonti che alimentano i fondi a disposizione per questa fase: 40 milioni sono stati stanziati dal Governo con il decreto sulle misure economiche, altri 58 sono residui degli scorsi anni e ulteriori 5,5 sono stati deliberati ieri dalla Giunta regionale nell'ambito della variazione di bilancio proposta dal vicegovernatore Gianluca Forcolin. «Ma ne serviranno ben di più sottolinea l'assessore Donazzan a giudicare dalla previsione di fabbisogno stimata dalle associazioni datoriali in queste giornate frenetiche: oltre 235 milioni per i prossimi tre mesi. Ricordo che finora per noi l'anno peggiore era stato il 2013, quando ci vollero 135 milioni per sei mesi». Come a dire che questa volta la situazione è ancora più nera del nero. «I trenta giorni concessi dal decreto governativo sono troppo pochi, ne occorre almeno il triplo, perché dopo una batosta del genere non è pensabile di far ripartire l'economia come se si trattasse di premere un interruttore», chiosa l'esponente di Fratelli d'Italia.

LE RICHIESTE

A questo proposito sono eloquenti le richieste delle categorie. Per esempio gli artigiani: «Il 78,7% delle attività del Veneto che hanno risposto al questionario lanciato da Cna nazionale evidenzia il segretario regionale Matteo Ribon stima che la vicenda Covid-19 influenzerà i risultati economici della propria impresa. In questo quadro almeno il 63,5% ritiene che, se la situazione dovesse perdurare ancora, farà ricorso agli ammortizzatori sociali». Per questo anche Confartigianato, con il presidente veneto Agostino Bonomo, plaude all'intesa, rivendicando i provvedimenti assunti dalle aziende: «Ricorso alle ferie e al lavoro da casa e sostegno al reddito garantito dal Fondo della bilateralità, ora integrati dalla Cig in deroga». Uno strumento che, per Patrizio Bertin (Confcommercio), rappresenta «un primo passo fondamentale per sostenere queste attività in un momento così drammatico», come peraltro aveva domandato pure Marco Michielli (Confturismo), sollecitando «misure per l'immediato, come la cassa integrazione per tutto il settore, a cui andrà poi aggiunta una massiccia campagna promozionale del nostro territorio».

LE DOMANDE

Resta però aperto un altro problema, segnala l'assessore Donazzan, assistita nel confronto dai dirigenti Santo Romano e Alessandro Agostinetti per la Regione e dal direttore Tiziano Barone per Veneto Lavoro: «Al momento il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi vale solo per Vo', ma deve essere esteso a tutto il Veneto». Già da oggi le associazioni di categoria e i consulenti del lavoro potranno cominciare a preparare le domande per la cassa in deroga, che dovranno essere presentate sul portale della Regione, «attivo presumibilmente tra una decina di giorni», dice la titolare del Lavoro. Come previsto dal decreto governativo, varrà l'ordine di presentazione: chi primo arriva, meglio alloggia. Gli uffici regionali opereranno un primo filtro con il vaglio dei requisiti, dopodiché sarà l'Inps ad accogliere o respingere le istanze, nonché a monitorare la spesa.

Angela Pederiva

