La commissione antirazzismo

IL CASOROMA Non alzarsi in aula, come ha fatto il centrodestra, ad applaudire la senatrice a vita Liliana Segre, una donna sopravvissuta alla Shoa è una pagina grave del nostro Parlamento. Ma il fatto che l'opposizione non abbia aderito alla mozione con cui viene istituita la Commissione contro il razzismo, l'anti-semitismo e l'odio, criticandone la forzatura di parte, è questione più discutibile. Infatti continua a infiammare lo scontro tra i partiti. E non solo tra questi. Scende in campo la Chiesa. Con il Segretario di Stato, Parolin,...