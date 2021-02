La collocazione europeista e atlantista sarà ribadita a chiare lettere da Mario Draghi. Del resto è la ragione sociale del suo impegno. Ma i passaggi sulla vocazione comunitaria saranno molti. Draghi molto probabilmente sottolineerà il fatto che per la prima volta contribuenti tedeschi e francesi hanno accettato di pagare con le loro tasse spese di altri Paesi. Quella «solidarietà europea» sempre invocata, ma raramente dimostrata concretamente. Di questa condivisione del debito l'Italia, con i 209 miliardi del Recovery Fund, sarà la maggiore beneficiaria. L'occasione, dirà senza mezzi termini Draghi, non può essere sprecata. I fondi del Recovery vanno spesi tutti, vanno impegnati in progetti in grado di rafforzare la crescita futura del Paese e rendere sostenibile il debito pubblico. Se ben utilizzata, questa occasione può incidere sulla storia futura dell'Unione europea e portare verso una maggiore integrazione, con la creazione di un vero bilancio comune. Sarà dunque necessario agire non solo sul terreno degli investimenti, ma soprattutto su quello delle riforme, che saranno la vera eredità del Recovery. Tre saranno quelle principali su cui sarà concentrata l'attenzione: il fisco, la Pubblica amministrazione e la giustizia. Il fattore comune di queste tre riforme, dovrà essere quello di favorire l'impresa, gli investimenti e l'occupazione giovanile. Capiti gli obiettivi, le tecnicalità verranno di conseguenza.

Punto centrale del Recovery sarà, come noto, la transizione energetica. Draghi lo ha detto nel primo consiglio dei ministri: «Questo sarà un governo ambientalista». Non a caso ha creato il ministero della transizione ecologica affidandolo a Roberto Cingolani, che oltre al dicastero sarà chiamato a guidare un costituendo Comitato interministeriale per la transizione ecologica. Da qui passerà una consistente fetta dei finanziamenti europei del Recovery. Così come non è sfuggito agli osservatori più attenti che Draghi non ha nominato un ministro per gli Affari europei. A tenere i rapporti con la Commissione sarà direttamente lui. Insomma, nei prossimi mesi l'impegno, con la sponda europea, dovrà andare in una direzione di marcia chiara, quella di far uscire l'Italia dalla depressione psicologica ed economica. Solo così il Paese potrà essere instradato su un sentiero di crescita sostenibile e duratura.

