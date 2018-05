LA COALIZIONE ROMA Magari avrebbe preferito una tribuna d'onore, invece di uno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA COALIZIONEROMA Magari avrebbe preferito una tribuna d'onore, invece di uno scomodo loggione. Ma adesso tocca stare a guardare. E, allora, tanto vale mettersi comodi. La riabilitazione di Silvio Berlusconi non ha cambiato la posizione di Forza Italia rispetto al governo, ma l'atteggiamento sì. Più critico ogni giorno che passa. Le voci di un accordo raggiunto tra Lega e M5s, ad Arcore fanno alzare ancora di più il livello di guardia. In primis, perché in nessun modo - in nome della coalizione - Silvio Berlusconi è stato consultato, o...