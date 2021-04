Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CLASSIFICAROMA Trentino-Alto Adige con oltre 80 punti in testa insieme a Molise, Veneto e Lazio. Ultime Calabria e Sardegna, sotto quota 50: è l'indice vaccini settimanale di YouTrend sullo stato della campagna in Italia, che tiene conto di 5 parametri: percentuale di dosi utilizzate su quelle ricevute; percentuale di ospiti Rsa vaccinati; percentuale over 80 vaccinati; percentuale di 70-79 anni vaccinati; accelerazione vaccinazioni...