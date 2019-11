La città si rialza, in campo gli angeli dell'Aqua granda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SOLIDARIETA'VENEZIA Cinquecento, forse più. Soprattutto giovani. Sono gli angeli dell'Aqua granda. Ragazzi di tutte le età, in particolare studenti delle superiori e dell'università che senza pensarci un attimo hanno dato vita ad un tam-tam sui social e si sono dati appuntamento a Venezia. Per curarla, per dare una mano alla loro città - o a quella che li ha adottati per motivi di studio - rimettersi in piedi. Loro, come chi li ha preceduti nel 1966, nell'unica acqua alta che ha superato l'intensità e il livello di quella che si è...