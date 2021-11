Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CITTÀPADOVA Prima nel pomeriggio, poi a metà mattina, dopo ancora attorno alle 16 e infine a sera inoltrata. Per tutta la giornata la visita di Jair Bolsonaro alla basilica del Santo ha tenuto in sospeso i sostenitori del presidente, gli stessi frati e pure le forze dell'ordine. Il programma è stato modificato ripetutamente, soprattutto alla luce del violento scontro avvenuto in via Belludi fra i circa 500 contestatori del capo di Stato...