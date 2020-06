Il vaccino sviluppato in Cina contro la Covid-19 sarà un bene pubblico globale, che il Paese renderà accessibile a tutti dopo aver completato con successo tutti gli studi e le sperimentazioni cliniche necessarie e una volta pronto all'uso. Lo ha reso noto il ministro cinese della Scienza e della Tecnologia, Wang Zhigang (nella foto), in una conferenza stampa tenuta a Pechino. È necessario, ha sottolineato Wang, aumentare la cooperazione internazionale nelle varie fasi di sviluppo, sperimentazione clinica e applicazione del vaccino. La fase di sviluppo, ha precisato il ministro cinese, dovrebbe concentrarsi sulla garanzia di sicurezza, efficacia e accessibilità del vaccino. Secondo un libro bianco diffuso dal Consiglio di Stato cinese e intitolato «Combattere la Covid-19: la Cina in azione», ben 4 vaccini inattivati e uno prodotto a partire da un adenovirus sono già in fase di studio clinico. Intanto, fa sapere il direttore della Commissione Sanitaria Nazionale, Ma Xiaowei, non c'è stato alcun ritardo né alcun occultamento nella risposta del governo cinese allo scoppio dell'epidemia. «La Cina ha informato tempestivamente la comunità internazionale condividendo tutti i dati e le informazioni sul virus e ha contribuito in modo significativo alla prevenzione e al contenimento globale dell'epidemia.

