IL CASO

È una corsa contro il tempo quella ingaggiata delle autorità di Pechino per impedire un'esplosione di coronavirus nella capitale cinese, che con i suoi oltre 20 milioni di abitanti è tra le più popolose megalopoli dell'Asia. Le infezioni, tutte legate al mercato alimentare all'ingrosso di Xinfadi, sono finora poche decine, ma quello a sud di Pechino (chiuso subito dopo il rinvenimento di tracce di Covid-19) è un frequentatissimo mercato di oltre cento ettari, che rifornisce dei suoi prodotti diverse aree del Paese. Per questo motivo il capo epidemiologo del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, Wu Zunyou, ieri ha parlato di «un contagio esplosivo anche se, a livello nazionale, l'epidemia è stata sostanzialmente bloccata».

MISURE FERME

La vice premier, Sun Chunlan, ha promesso misure «ferme e decisive» per arginare la diffusione di una potenziale seconda ondata. Diverse città cinesi hanno sconsigliato ai loro residenti di recarsi nella capitale. Mentre chi rientra da Pechino viene sottoposto a due settimane di quarantena. La paura di una ripresa del contagio che potrebbe avere effetti devastanti sulla seconda economia del pianeta ha spinto giù le borse asiatiche: in Giappone l'indice Nikkei ha perso il 3,47%, in Corea del sud il Kospi ha ceduto il 3,05% e lo Hang Seng di Hong Kong ha registrato una flessione del 2,16%. I casi di positivi legati allo Xinfadi sono finora almeno 79 da giovedì scorso (36 quelli registrati ieri). Per isolare gli altri è stata lanciata una massiccia operazione di tracciamento dei contatti degli ammalati e di test sierologici. Uno stadio è stato trasformato in centro diagnostico, dove la gente fa la fila controllata da centinaia di poliziotti e sanitari con le tute protettive. Finora sono stati eseguiti 10mila dei 46mila test previsti dalle autorità cittadine che potrebbero arrivare a 200mila.

STRETTA SORVEGLIANZA

Sono almeno 21 i condomini sottoposti a lockdown e messi sotto stretta sorveglianza, sia a Fengtai, sia nel quartiere settentrionale di Haidian, dove sono stati rintracciati casi riconducibili a un altro mercato. L'amministrazione cittadina ha invitato a rimanere in casa chiunque nelle ultime due settimane sia stato a Xinfadi. A livello nazionale i nuovi casi registrati ieri sono complessivamente solo 49, con una manciata di nuovi contagi nelle province del Liaoning, del Sichuan e dello Hebei. Ma a fare paura è Pechino. Non è stato ancora appurato se le persone contagiate allo Xinfadi si siano infettate entrando a contatto con dipendenti o avventori, oppure con materiale contaminato all'interno del gigantesco mercato. Nei giorni scorsi si era parlato di tracce del virus rinvenute sui taglieri utilizzati per affettare il pesce. La Cina ieri ha sospeso a scopo precauzionale le importazioni di salmone dall'Europa. Ma è davvero possibile che questo focolaio pechinese sia partito da salmone contaminato proveniente dal Vecchio continente? Keith Neal non lo esclude affatto. In un mondo globale «la Cina ha prima trasmesso questo virus ed era molto probabile che lo ricevesse indietro da un altro paese» ha dichiarato alla Reuters il professore emerito di Epidemiologia all'Università di Nottingham. Secondo l'accademico, il mercato di Pechino avrebbe fatto da amplificatore della trasmissione. Ma Wu ha chiarito che, al momento, «non c'è alcuna prova diretta che il salmone sia all'origine» del focolaio pechinese. Nel fine settimana, l'intero distretto di Fengtai (oltre 2 milioni di abitanti) era stato messo in «modalità d'emergenza bellica». La capitale politica della Cina è così ripiombata nell'incubo dei lockdown, con la sospensione di tutti gli eventi sportivi, dei viaggi di gruppo, e il rinvio sine die del rientro in classe dei bimbi dell'asilo e degli scolari delle elementari, previsto per ieri.

Michelangelo Cocco

