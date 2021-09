Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOROMA Come data per ufficializzare il nuovo governo hanno scelto l'11 settembre. Una risposta molto chiara alle democrazie americane e occidentali. I talebani sono pronti a inaugurare il nuovo esecutivo e lo fanno forti dell'endorsement della Cina e della Russia che ha già annunciato la sua presenza diplomatica per la cerimonia che si terrà dopodomani. Da Pechino si sono detti pronti a dialogare con i neo ministri e hanno...