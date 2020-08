L'INAUGURAZIONE

FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) La fabbrica di mascherine è tutta veneta. È stata inaugurata ieri a Fossalta di Portogruaro, nella sede della Chiros, alla presenza in video conferenza dell'amministratore delegato di Invitalia e Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, l'amministratore delegato di Ima Bologna, Alberto Vacchi, della vice presidente di Confindustria, Maria Cristina Piovesana, e del presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, la nuova macchina che produce le mascherine di tipo Ffp2. «Sono dispositivi medico chirurgici di tipo 2 - spiega Ciro Astarita, patron della Chiors, azienda che fino a marzo produceva esclusivamente capispalla in pelle per le migliori griffe della moda -. Abbiamo accolto le sollecitazioni di Governo e Regione per una riconversione produttiva che potesse dare una risposta alla scarsità di dispositivi di protezione. Di certo non è stato facile arrivare a produrre, soprattutto perché nel mercato non c'è nessuna macchina in grado di realizzare le mascherine con questa automazione». Già a maggio Astarita aveva investito 400mila euro per importare dalla Cina un primo macchinario, in tempo di piena emergenza. «Mi ero già informato con la Ima Group di Bologna per acquistare un'altra macchina che però non sarebbe stata disponibile fino a ora - spiega ancora Astarita -. Con questa nuova attrezzatura siamo in grado di produrre complessivamente 8 milioni di mascherine al mese in due torni da 8 ore».

Un ulteriore investimento per l'imprenditore di Fossalta da 1,2 milioni di euro che permetterà alla Protezione civile di entrare in possesso dei dispositivi in tempi rapidissimi. Mascherine destinate a ospedali e ambulatori, alle aziende e in distribuzione anche in farmacia al prezzo indicato dal commissario di 50 centesimi alla vendita. «Sono riconoscente per lo sforzo fatto - ha detto il commissario Arcuri -. Oggi c'è la celebrazione per la messa in funzione di una filiera italiana che ci rende tutti orgogliosi di essere nuovamente comunità. Il 18 marzo eravamo il secondo Paese al mondo per contagiati da Covid-19 e per i decessi. Oggi siamo passati al sedicesimo facendo squadra. In poco più di 100 giorni siamo passati dalla ricerca spasmodica di mascherine e ventilatori alla produzione per il fabbisogno italiano». «È fondamentale fare impresa e fare squadra per essere vincenti - ha ricordato Maria Cristina Piovesana -. Questa è la nostra differenza, essere imprenditori che sanno lavorare assieme, se poi abbiamo uno Stato amico, che sappia valorizzare i nostri sforzi, non ce n'è per nessuno».

