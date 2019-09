La Chiesa scettica sui partiti punta tutto sul no dei sanitari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Presi in contropiede per l'evidente batosta, i vescovi italiani incassano con una buona dose di rassegnazione la sentenza della Consulta sul suicidio assistito. Il dispiacere è palpabile, ma questo non li spingerà ad andare all'assalto di Giuseppe Conte con il rischio di gettare ombre sui buoni rapporti con il nuovo governo. Ci sono troppi interessi in ballo: i fondi per le chiese terremotate, il patto siglato due giorni fa con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per i migranti della Ocean Viking che fa ben sperare,...