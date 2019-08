La chat con la foto partita per sbaglio E l'Arma blinda il Reparto operativo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Non ha ancora un nome l'autore dello scatto incriminato, quello che ritrae Gabriel Christian Natale Hjorth con la benda sugli occhi e le mani legate dietro la schiena. La procura di piazzale Clodio indaga su due fronti: su chi ha effettuato la foto e su quelli che la hanno fatta circolare. In realtà, il sospetto dei magistrati è che l'immagine non dovesse finire sui telefoni di persone estranee all'Arma, ma che dovesse rimanere custodita come prova di un metodo investigativo illegittimo, qualcosa da poter usare in un secondo...