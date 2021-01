VENEZIA È scontro aperto fra la Cgil e la Regione sul piano dei trasporti per la ripresa della scuola. La segretaria confederale Silvana Fanelli Renzo Varagnolo della Filt vanno all'attacco: «Lo scorso autunno la Regione Veneto non ha fatto sostanzialmente nulla per adeguare il trasporto pubblico alla ripartenza in sicurezza della scuola. Si è perfino teorizzata la capienza al 100% e si è varata un'apposita ordinanza in proposito. Grazie in particolare al lavoro dei prefetti, questo inverno le cose sono andate diversamente. Sono stati finalmente approvati i piani per la mobilità, con la collaborazione delle forze sociali e delle aziende pubbliche e private». Ma quei programmi, rivendica l'assessore leghista Elisa De Berti, sono stati definiti appunto dalla Regione e poi consegnati alle Prefetture: «I sindacati hanno la memoria corta o scarsa onestà intellettuale». La vicepresidente ricorda che il tema è stato posto il 31 marzo al ministro Paola De Micheli e che fin da allora in Veneto sono stati attivati «tavoli di concertazione e condivisione con tutte le aziende di trasporto, i responsabili della scuola, e anche i sindacati, compresa la Filt-Cgil, che nelle riunioni aveva sempre sottolineato la inadeguatezza dell'approccio governativo e ministeriale». Amara la conclusione: «Sentirsi ricoprire di bugie nel tentativo di svolgere una opaca e incomprensibile opposizione fa capire quanta strada abbiamo ancora da percorrere perché si arrivi in questo Paese a confronti onesti e basati sui fatti».

