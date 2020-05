ARTIGIANI

MESTRE «I provvedimenti messi in campo dal Governo con i vari decreti legge e dpcm hanno puntato e hanno portato alla riapertura, ma non alla ripartenza e al rilancio del Paese: si è riaperto, ma non si è ripartiti». È la critica che solleva Renato Mason segretario della Cgi Mestre, intervenendo al webinar organizzato dal SinPref su La governance istituzionale del territorio: il prefetto tra enti locali e sistema economico e produttivo.

«I decreti Cura Italia, Rilancio, Liquidità, non hanno avuto finora un impatto concreto - osserva Mason -. I punti di criticità sono tanti, il primo è la burocrazia. Si sono scritte regole impossibili da gestire e da rispettare: sicuramente saranno state pensate con le migliori intenzioni, ma chi adesso pensa di mantenerle è un perverso, che vive fuori dal mondo e che andrebbe messo in pensione anticipata!», non usa mezzi termini il segretario della Cgia Mestre.

Mason cita altri punti critici, «dall'Inps alle banche, dall'autocertificazione ai protocolli di sicurezza, dai dpi dispositivi di protezione individuali all'accesso al credito. Regole che si sovrappongono e si contraddicono, con il risultato di risultare incomprensibili e dunque inapplicabili».

