LO STUDIOVENEZIA I ristori coprono solo il 13% delle perdite da Covid delle imprese italiane. Per evitare che vengano utilizzati dalle imprese in buona parte per pagare le imposte, è necessario imporre l'azzeramento delle tasse erariali, consentendo alle partite Iva e alle piccole imprese di risparmiare quest'anno 28 miliardi.Lo propone la Cgia di Mestre. Secondo il centro studi degli artigiani, il supporto economico con il decreto Sostegni...