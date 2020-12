LA CERIMONIA

VICENZA In piazza dei Signori un musicante di strada insiste con le sue nenie. Ha raccolto pochi spiccioli e ce n'è motivo. Vicino a lui la bandiera di Vicenza, l'unico Comune d'Italia che abbia il tricolore come gonfalone, è a mezz'asta. L'ultima volta è accaduto il 31 marzo scorso, quando il Comune ha voluto commemorare i morti di covid. Il sindaco questa volta non sta di fronte alla bandiera in silenzio. Si trova a poca distanza, un centinaio di passi, nel duomo. È in prima fila, con la fascia tricolore: accanto ha la moglie e il suo collega di Prato. In mezzo alla navata c'è la bara di Paolo Rossi, in legno chiaro, quasi a voler spezzare l'atmosfera cupa di questa giornata fredda dentro e fuori l'anima. L'hanno portata a spalla i compagni del mondiale di Spagna '82. Ci sono quasi tutti: Galli, Baresi, Cabrini, Tardelli, Conti, Oriali, Marini, Gentile, Collovati, Causio, Antognoni, Altobelli, Graziani, Dossena, Massaro, Selvaggi. Pochi mancano di quei 22 che hanno alzato la Coppa e viaggiato con Pertini nel ritorno. Qualcuno fra loro ha superato i settant'anni, l'unico che non arriva ai sessanta è Bergomi, diciottenne ai tempi del Mundial. Molti di loro, la sera prima in albergo, hanno ricordato che il gruppo s'era formato al mondiale di Argentina '78.

Adesso sono di nuovo assieme, ancora nel nome di Rossi. Lo ricorda così, a messa terminata, Bergomi: «Del nostro gruppo Paolo era il simbolo»: Aggiunge Antognoni: «Era il nostro riferimento, in campo e fuori. Ci trasmetteva la forza per giocare». E Maldini aggiunge: «È stato prima il mio eroe e poi un esempio come compagno di squadra». Collovati: «Se sono campione del mondo lo devo a lui».

All'inizio della navata su un piedistallo è stata collocata la prima pagina originale della Gazzetta dello Sport del 9 luglio 1982 che annuncia trionfale: Campioni del mondo!. Fuori dal duomo, un ciclista mostra orgoglioso per mezz'ora una maglietta con l'immagine di quella pagina. Sulla bara il presidente della Figc, Gabriele Gravina, appoggia la maglia azzurra con il numero 20. Tra i duecento presenti tra le antiche navate, dove è passata la storia di Vicenza tanto che nel Seicento hanno assistito anche a un omicidio, prendono posto altri volti noti del calcio: Roberto Baggio, Bettega, e poi Manfedonia, Tacconi, Zanone, Paolo Maldini, Massaro, Galderisi. Non mancano i compagni del Real Vicenza, quelli che con Paolo, non ancora Pablito, hanno condiviso l'esplosione della squadra di provincia arrivata talmente in alto in serie A da avere il capogiro: Lelj, Carrera, Filippi, Verza, Briaschi. Fuori dal portone del duomo pochi tifosi ammessi, con striscioni e foto: Rossigol è il marchio di sempre che sventola da un balcone. Sull'altro versante della piazzetta, una maxi foto di Paolo biancorosso concentra la tenerezza del ricordo che circola nelle vene della città da giorni. Un funerale in diretta tv da Vicenza non si ricorda a memoria d'uomo. Nessun vicentino era così illustre da scomodare tanti giornalisti, fotografi e televisioni. Prima che inizi la messa parla Cabrini e dà voce alla commozione di tutti: «Io non ti lascio». Ha davanti proprio Federica, la moglie di Paolo che per tutta la messa abbraccia le due figlie. Alessandro, il primogenito, e Simonetta, la prima moglie sono nell'altro banco. Mons. Pierangelo Ruaro, che è anche uno sportivo, applica a Rossi una metafora evangelica: «Astuto in area e semplice nella vita». Cita una canzone di Renato Zero che parla di benedizioni agli artisti: «In questo elenco ci sei anche tu, Paolo. Grazie per aver fatto sognare tante persone». «Spero che Paolo abbia visto tutto questo affetto commenta la moglie dopo il funerale Se lo merita. Mi ha insegnato ad avere coraggio e ad affrontare tutti i problemi con il sorriso». E non meritava, Paolo, un affronto come quello subito proprio mentre il mondo lo salutava per l'ultima volta: qualche delinquente ha svaligiato la sua casa di Bucine, in provincia di Arezzo. Federica se n'è accorta ieri sera, ritornata stravolta da Vicenza: era tutto sottosopra. L'oltraggio di un vigliacco.

