VENEZIA Meno omicidi e tentati omicidi volontari (calati da 51 a 44), ma più infortuni mortali sul lavoro (30 a 53). Le statistiche del periodo compreso tra il luglio 2018 e il giugno 2019, mostrano in Veneto numeri complessivi stabili rispetto al passato, ma variazioni significative in alcune tipologie di reati. Come nel caso dei delitti contro l'ambiente (passati da 760 a 968) sui quali ha lanciato l'allarme, sollecitando un maggiore impegno, il procuratore generale, Antonello Mura, nel corso della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario, celebrato ieri mattina a Venezia.

Di fronte ad autorità civili e militari, tra cui il presidente della Regione, Luca Zaia, e il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, è stato tracciato un quadro di luci ed ombre della giustizia veneta, tra problemi irrisolti da decenni - organici carenti ed edilizia giudiziaria inadeguata in primis - e grandi sforzi organizzativi e di produttività, grazie ai quali un po' di arretrato è stato ridotto. «Siamo però arrivati al capolinea - ha dichiarato la presidente della Corte d'appello di Venezia, Ines Marini -. Non c'è più margine organizzativo interno, serve un deciso intervento del ministero». E il presidente dell'Anm veneto, Vincenzo Sgubbi, ha rincarato la dose, sottolineando che, a fronte di carichi di lavoro superiori alla media nazionale, «i ritardi della giustizia non possono di certo essere addebitati ai magistrati».

La presidente della Corte ha toccato anche temi più generali del sistema giudiziario, come la nuova normativa sulla prescrizione, annunciando che avrà «effetti dirompenti» se non sarà accompagnata da aumento delle forze lavoro, riforma delle procedure e intensa depenalizzazione, per evitare di aumentare le pendenze e far diventare infinito il processo. Contro quello che ha definito «ergastolo processuale» si è scagliato anche il presidente dell'Ordine degli avvocati di Venezia, Giuseppe Sacco, il quale ha chiesto al ministero un intervento urgente per affrontare e risolvere i problemi della giustizia Veneta, che richiedono finalmente adeguata attenzione, e per affrontare la questione dell'equo compenso dell'attività legale. Il presidente della Camera penale veneziana, Renzo Fogliata, ha denunciato come l'azione penale sia diventata di fatto discrezionale, in contrasto con il dettato costituzionale, mentre Fabio Sportelli della Federazione camere civili ha sostenuto che il calo del numero delle cause è dovuto alla rinuncia del cittadino a difendere i propri diritti per colpa della lentezza della giustizia e della mancanza di fiducia.

La presidente Marini ha parlato quindi della questione morale, scoppiata a livello nazionale a seguito di scandali che hanno portato lo scorso anno alla dimissione di alcuni componenti del Csm, auspicando una necessaria riduzione del peso delle correnti e la definizione di criteri più trasparenti e meno discrezionali per la nomina dei dirigenti e per l'affidamento degli incarichi fuori ruolo ai magistrati, ad esempio al ministero. La proposta del sorteggio preliminare dei candidati al Csm non ha trovato d'accordo Sgubbi: «Sarebbe abbandonare la nave alla deriva, serve invece più etica», ha replicato.

Tra i molti temi affrontati quelli dell'emergenza carceraria, che in Veneto soffre di cronico sovraffollamento e dove, nell'ultimo anno, sono raddoppiate le morti per suicidio, passate da 2 a 4 (una a Padova e tre a Verona), mentre i tentati suicidi sono lievitati da 57 a 81 e gli episodi di autolesionismo da 556 a 674). A fronte di una capienza regolamentare di 1942 posti i penitenziari della regione hanno ospitato mediamente 2394 detenuti.

Funziona, invece, il sistema delle misure alternative alla detenzione (1027 i casi), così come i permessi premio che sono stati concessi a 1054 detenuti: soltanto due sono stati i mancati rientri (e uno dei due detenuti si è consegnato spontaneamente pochi giorni più tardi).

Novità sul fronte delle Rems, le Residenze per le misure di sicurezza dei malati psichici coinvolti in procedimenti penali: vista l'insufficienza dell'attuale struttura, la Regione metterà a disposizione ulteriori 16 posti a Nogara, per poi realizzare a Ficarolo una struttura sanitaria sperimentale per l'applicazione della libertà vigilata residenziale, i domiciliari per pazienti psichiatrici.

