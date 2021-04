Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ADDIOLONDRA Minuscola nel suo cappotto nero, col volto coperto dal cappello e dalla mascherina, la regina Elisabetta è apparsa sola con il suo lutto nella cappella di San Giorgio. Lontani i parenti, molti dei quali seduti dall'altra parte della navata, lontano il paese che non ha potuto stringersi intorno a lei per via della pandemia, lontana anche la fedele dama di compagnia che era con lei nella Bentley durante la breve processione...